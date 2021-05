Napoli, Gattuso richiama la squadra all’attenzione: vietato sbagliare

Udinese, Fiorentina e Verona. Sono queste le 3 sfide che separano il Napoli da qui a fine stagione. In ballo c’è un piazzamento per la prossima Champions League, mai così combattuto come quest’anno. Le pretendenti sono attrezzate ed agguerrite e si prospetta una lotta fino all’ultimo minuto.

I 3 posti della Champions League sono contesi da Napoli, Milan, Atalanta e Juventus. In un’analisi oggettiva, il calendario sorride alla squadra partenopea che ha il proprio destino nelle proprie mani. Nessuno scontro diretto, partite sulla carta non ostiche e la certezza matematica che con 9 punti si raggiunge il proprio obiettivo.

Ovviamente il tecnico Gennaro Gattuso è conscio della situazione e proprio per questo motivo, come scritto nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, ha richiamato tutta la squadra all’attenzione per questo finale di stagione.

Dopo il pareggio all’ultimo minuto con il Cagliari di due giornate fa, il Napoli non può più permettersi neanche un mezzo passo falso. Occorrono 3 vittorie per dormire sogni tranquilli, cominciando dalla sfida casalinga di stasera contro l’Udinese.

Poi sarà quel che sarà tra Gennaro Gattuso e la società, un divorzio annunciato da ormai molto tempo. Ma il piano del tecnico è quello di regalare alla piazza ed alla società un piazzamento Champions, lasciando così la panchina azzurra da gran professionista.