Napoli – Gattuso, rinnovo non scontato: tecnico contrario a clausole e bonus

In questi giorni Il Mattino è intervenuto ad analizzare la situazione contrattuale che lega Gennaro Gattuso ed il Napoli. Come più volte detto, al suo arrivo nel post Ancelotti il tecnico calabrese ha firmato un contratto di un anno e mezzo.

Un contratto breve che lo ha decretato come poco più di un traghettatore per la squadra azzurra. I risultati richiesti da Aurelio De Laurentiis stanno arrivando e così le parti stanno intensificando i contatti per capire come procedere per il prolungamento contrattuale.

Il quotidiano italiano però, contrariamente a quanto affermato dalla maggior parte delle altri fonti giornalistiche, afferma che il rinnovo di contratto tra le due parti non sia affatto scontato. L’intenzione e la volontà non mancano, eppure ci sono parecchie cose da dover limare ancora prima del raggiungimento dell’accordo definitivo.

In particolare Gennaro Gattuso ha fatto sapere di non gradire le numerose clausole che Aurelio De Laurentiis vuole piazzare nel mega contratto da sottoporgli. Un dettaglio non da poco, considerando che per la società azzurra questa sia una pratica ormai abitudinaria.

Oltre alle varie clausole, il tecnico calabrese sarebbe infastidito anche dai vari bonus che non renderebbero fisso e stabile il suo stipendio. Per il rinnovo quindi c’è ancora un po’ di strada da fare. Nonostante ciò il proseguo del matrimonio tra il Napoli e Gattuso appare molto probabile.