Napoli, Gattuso rischia senza la Champions? Chiariello: “ADL ha un grande sogno in panchina”

Il Napoli, soprattutto in campionato, non sta vivendo un bel periodo. Il futuro di Gennaro Gattuso è legato soprattutto ai risultati in Serie A, con l’allenatore ex Milan che potrebbe fare le valigie a giugno in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Rino, infatti, ha un contratto legato proprio al raggiungimento di questo fondamentale obiettivo.

Per questo motivo è già tempo di pensare al prossimo allenatore. Ai microfoni di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dei possibili nomi come successore di Gattuso: “Il Napoli ha preso due centrocampisti per fare il 4-3-3, ma a chi si affiderà poi? Le voci che mi arrivano è che il sogno di Aurelio De Laurentiis è quel Gian Piero Gasperini“.

“Con Gasperini, il patron firmò un contratto quando litigò con Walter Mazzarri; un contratto che tiene ancora conservato, per sua stessa ammissione. Ivan Juric è il simil-Gasperini, l’uomo raccomandato dallo Gasperini in persona per le sue abilità. Con Juric a Napoli, sarebbe un ritorno al passato in chiave moderna: utilizza il 4-2-3-1 come Mazzari e Gapserini, ma cosa li differenzia? La filosofia di gioco”.

Quindi, in caso di addio di Gennaro Gattuso il Napoli potrebbe fiondarsi su due nomi che in Serie A stanno facendo davvero bene in questa stagione. Proprio Gianpiero Gasperini è da sempre stato un grande pupillo di Aurelio De Laurentiis e, la prossima stagione, potrebbe davvero arrivare in azzurro.

Infine, Chiariello ha così concluso: “Il Napoli sta rifondando, ma non sa a chi affidare il progetto tecnico. Gennaro Gattuso è l’uomo dei progetti o solo un traghettatore? La mia perplessità è questa“