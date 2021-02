Napoli, Gattuso sbotta: “Sono deluso, il presidente ha gestito male il momento!”

Aria tesa in casa Napoli che, nonostante la bella prestazione sfoderata contro il Parma, non riesce a togliersi di dosso quelle brutte sensazioni di rottura in seno al proprio staff. Gattuso, l’allenatore tanto desiderato dalla società e tanto osannato dal pubblico, sente la pressione farsi giorno dopo giorno sempre più insostenibile e il silenzio della presidenza non lascia intendere nulla se non presagio di sventura.

Nel dopo partita, dopo essersi imposto per 2-0 sul Parma, il tecnico azzurro si è presentato dinanzi ai microfoni di Sky stranamente amareggiato. Stimolato a dire di più, il coach ha risposto: “Non posso negare che gli ultimi 15-20 giorni un po’ di delusione per quello che è successo c’è. Non sono ipocrita. Ho rispetto per lui (De Laurentiis, NdR), sono un dipendente, mi fa allenare una squadra forte, gli ho chiesto Bakayoko e me lo ha preso. Ma è stato gestito male questo momento”.

Accuse che forse segnano la rottura definitiva tra l’ex bandiera rossonera e il Napoli. Il rapporto tra De Laurentiis e Gattuso è ormai logoro. I due si parlano a malapena e la possibilità di un rinnovo contrattuale è ormai pura fantasia.

In un impeto di totale onestà Gattuso rivela a proposito del suo contratto: “Io non mi sono permesso, anche se non ho firmato, di sedermi a tavolino con altri club, avevo appuntamenti e non mi sono presentato. Perché sono corretto”.

Il patron, secondo areanapoli.it, anche se non ha risposto pubblicamente, non avrebbe affatto preso bene le dichiarazioni del suo tecnico. Quest’ultime, inoltre, sono arrivate proprio nello stesso giorno in cui De Laurentiis e parte dei suoi manager avevano raggiunto la squadra in hotel per tentare di rasserenare gli animi dei giocatori. E l’ombra di Benitez torna a riproporsi, tremenda, dalle parti di Castel Volturno.