Napoli, Gattuso scarica uno dei pupilli di Ancelotti

Con l’arrivo di Gattuso, c’è stata in atto una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. Non sappiamo dove porterà e se ci saranno risultati a lungo termine ma, in ogni caso, qualcosa è cambiato.

A pagarne le conseguenze è stato anche Lozano, arrivato in estate con l’ok di Ancelotti ma con l’ex centrocampista del Milan non ha praticamente visto il campo.

A dare qualche spiegazione è lo stesso Gattuso nella conferenza stampa pre-Barcellona. E le sue parole sono state molto chiare: “Sto facendo delle scelte, ora deve lavorare per farsi trovare pronto, anche altri giocatori importantissimi non stanno giocando. Oggi faccio delle scelte, cerco altre caratteristiche ed ora non trova spazio“.

Sono state queste le sue parole che al momento chiudono le porte a un rilancio dell’attaccante messicano.

Nonostante sia stato pagato fior di quattrini e che De Laurentiis aveva fatto fatto un investimento importante.