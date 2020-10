Napoli, Gattuso si confessa all’amico: “Ho una squadra da scudetto, non la lascio”

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato nelle ultime ore un retroscena ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Protagonista delle sue parole è stato Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli impegnato nella trattativa di rinnovo con la società.

Secondo il giornalista il tecnico calabrese, in merito alla permanenza alle pendici del Vesuvio, si sarebbe esposto in maniera importante confessando la propria volontà ad un suo amico: “Mica sono fesso? Ho costruito una squadra da scudetto e non la lascio ad un altro, non posso lasciare sul più bello”.

Le parole di Gattuso non lasciano spazio ad interpretazioni e fanno trasparire la chiara volontà del tecnico di continuare il proprio progetto partenopeo. Ovviamente la volontà non è tutto perché l’accordo con Aurelio De Laurentiis non è ancora stato trovato. Ecco secondo Venerato a che punto è la trattativa tra le parti.

“Il Napoli ha messo sul piatto un quadriennale per Gennaro Gattuso, ma ci sono delle clausole, a lui farebbe piacere andare avanti con la prima offerta di un biennale senza clausole ed altre postille.”

“Il tecnico sta riflettendo e valutando ogni situazione, la cosa certa per i tifosi azzurri, è la permanenza sulla panchina del Napoli. Ora bisognerà vedere se resterà al Napoli con un biennale o con l’ultima offerta quadriennale del patron De Laurentiis“