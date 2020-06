Napoli, Gattuso telefona a Osimhen: possibile affare da 60 milioni

In un certo senso questa stagione, per Gennaro Gattuso, doveva essere di transizione. Subentrato a Carlo Ancelotti, il tecnico calabrese si è ritrovato in un contesto completamente nuovo e con poche possibilità di plasmarlo, grazie al mercato, secondo le sue volontà.

I primi acquisti comunque il tecnico del Napoli li ha già ricevuti: Diego Demme, Stanislav Lobotka e Mattia Politano. Tre pedine importanti, arrivate nella sessione invernale di mercato, che hanno sancito la definitiva consegna della rosa azzurra nelle mani di Gattuso.

La prossima stagione però sarà interamente targata Gennaro Gattuso. Il tecnico azzurro ne sta così approfittando per scambiare le proprie vedute sul progetto tecnico con società e dirigenza. La sinergia di visione sul mercato è un punto fondamentale per Ringhio, il quale ci tiene a partecipare attivamente nella costruzione della rosa.

Alla luce di ciò quindi, anche questi ultimi mesi saranno fondamentali per capire chi potrà continuare a far parte della squadra Napoli e chi invece finirà sul mercato. “Ora giocheremo tutti”. Il diktat è chiaro ed è stato pronunciato proprio da Gattuso durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia.

Uno dei primi nomi presenti sul taccuino di Cristiano Giuntoli che potrebbe far parte del Napoli che verrà è quello di Victor Osimhen. Gennaro Gattuso ha avuto personalmente contatti telefonici con il calciatore ed il suo entourage. La cifra per imbastire la trattativa è importante, eppure non spaventa De Laurentiis: 60 milioni di euro.