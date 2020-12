Napoli, Gattuso tiene tutti a rapporto. Col Crotone solo chi ha le giuste motivazioni

Gennaro Gattuso tiene fede alla sua reputazione e alla vigilia del match contro il Crotone ha voluto incontrare uno per uno tutti i suoi giocatori per capirne le motivazioni e lo stato fisico. Il mister non vuole lasciare nulla di intentato contro i calabresi e non ammetterà cali di tensione nervosa. L’obiettivo è quello di rinsaldare la posizione in classifica e tallonare da vicino i rossoneri nella corsa scudetto.

La Gazzetta dello Sport ha svelato per prima l’indiscrezione secondo cui Gattuso abbia voluto tenere a rapporto i suoi nella giornata di ieri. Un passaggio in rassegna per capire le motivazioni in vista di un impegno erroneamente considerato di second’ordine e che potrebbe rivelarsi una vera e propria trappola

Gattuso questo lo sa benissimo e per ovviare a improvvisi cali di tensione molto probabilmente attuerà un turno over senza precedenti. Una volontà ferrea che si abbatterà su chi sotto stima la forza dei calabresi che in più di un’occasione hanno messo in difficoltà club molto più attrezzati.

Qualora Gattuso si renderà conto di un atteggiamento poco concentrato allora provvederà a effettuare un largo turn over. Spazio dunque a chi ha giocato meno e che ha bolgia di dimostrare di essere uno “da Napoli”. Ma non è tutto qui.

Il turno over aiuterà ad avere una squadra più fresca atleticamente e mentalmente anche nella delicata gara di ritorno contro gli spagnoli della Real Sociedad in Europa League. Il Napoli punta alla qualificazione senza troppi patemi. Vincere in coppa aiuterà tutto l’ambiente a vivere un dicembre pieno di soddisfazioni e slancio per un 2021 da protagonista.