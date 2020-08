Napoli, Gattuso vuole Gabriel. Ad ADL arriva un’offerta ufficiale da 63 mln di euro

Il calciomercato della SSC Napoli è iniziato ufficialmente con l’acquisto di Victor Osimhen. L’attaccante ex Lille è diventato l’acquisto più costoso della società partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha deciso di fare uno sforzo importante per accontentare Rino Gattuso.

Gli acquisti del Napoli, però, non si fermeranno certo ad Osimhen. Il presidente azzurro, infatti, è già al lavoro per definire un altro acquisto in difesa, Gabriel Magalhaes.

Dopo aver perfezionato il passaggio in azzurro dell’attaccante, Cristiano Giuntoli è al lavoro con il Lille per chiudere un altro acquisto importante, un colpo che dovrebbe costare oltre 30 milioni di euro alle casse partenopee. Gattuso, infatti, avrebbe chiesto espressamente di acquistare il difensore del Lille dal momento che lo considera un vero e proprio campione nel suo ruolo.

L’acquisto di Gabriel vorrebbe dire partenza assicurata per Kalidou Koulibaly.

Il difensore partenopeo, infatti, è corteggiato da diverse squadre, in primis il Manchester City, il quale ha offerto ben 63 milioni di sterline per arrivare al difensore senegalese. Aurelio De Laurentiis, però, non ne vuole sapere di vendere il suo pezzo da novanta per una cifra del genere e vorrebbe trattare sua una base di 80 milioni di euro più bonus.