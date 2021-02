Napoli, Gazzetta dello Sport: “Gattuso ed ADL non si parlano più, non ci sarà rinnovo”

In casa Napoli si pensa al presente ma anche al futuro. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, secondo appreso dall’edizione della Gazzetta dello Sport, non si parla più con l’allenatore Rino Gattuso e i rapporti sarebbero definitivamente chiusi per quanto riguarda la questione rinnovo contrattuale.

Le parole di Gattuso di qualche giorno fa non sono piaciute al presidente azzurro: “Qui vengo massacrato ogni giorno, è una roba anomala. Tanti attacchi, tante offese gratuite: non si lavora così, ci vuole serietà. Ci sono tifosi da tastiera, in epoca di lockdown, che mi hanno dato contro, ma gli attacchi sono arrivati anche da persone che stanno qui da anni, da loro ho sentito offese nei miei confronti”.

“Con il presidente De Laurentiis il rapporto è sempre stato buono, ma non nascondo che negli ultimi 15-20 giorni sono rimasto deluso: la vicenda è stata gestita male. Non mi sento a mio agio in questa situazione, lo dico francamente. Non mi ha mai fatto mancare nulla, lo rispetto, però certe cose non mi sono piaciute“.

Al termine della stagione, se non prima, le strade quindi sicuramente si separeranno, con il Napoli alla ricerca di un nuovo allenatore.

E a pensare che fino a qualche settimana fa i rapporti tra i due erano ottimali, con ADL che elogiava il suo allenatore e lo aspettava nei suoi uffici a Roma per firmare il nuovo contratto.