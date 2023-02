Napoli, Gazzetta evidenzia le preoccupazioni difensive. Tifosi Napoli: “Prendiamo l’attaccante del Sassuolo”

Contro il Sassuolo la SSC Napoli ha sfoderato l’ennesima prestazione capolavoro. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno portato a casa altri tre punti importanti per la vittoria dello Scudetto. Eppure, qualche imprecisione c’è stata, come sottolinea l’edizione de La Gazzetta dello Sport: “Sospettiamo che Spalletti da oggi farà risaltare sulla lavagna anche le note meno convincenti“.

“E poi perché in due o tre occasioni il Napoli ha rischiato tanto in ripartenza, quasi si fosse guardato un po’ allo specchio delle sue brame. Laurienté in velocità è stato un pericolo: fortuna per il Napoli che nessuno del Sassuolo andava alla stessa velocità di gambe e pensiero“.

L’attaccante del Sassuolo, infatti, è andato vicino al gol diverse volte, preoccupando non poco la difesa azzurra. Anche gli stessi tifosi del Napoli, infatti, hanno esaltato la prestazione di Laurienté. Questi alcuni dei commenti presenti sul web: “Presidente, questo fa al caso nostro. Può essere il vice Lozano e Kvara“, e ancora: “Forte questo ragazzo, non al livello di Kvara ma sarebbe perfetto per noi“.

Sicuramente Laurienté diventerà un calciatore top del campionato italiano. Il Napoli, in quel ruolo, è coperto grazie alla presenza di Kvara ed Elmas.