Napoli, Gds – Kvaratskhelia firmerà il nuovo contratto

Khvicha Kvaratskhelia è entrato nel cuore dei napoletani in poco tempo. L’attaccante georgiano è considerato uno dei talenti più importanti del nostro calcio, nonostante sia approdato in Serie A da poco. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di blindarlo e tenerlo in azzurro ancora per un po’.

Nuovo contratto in arrivo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società partenopea sarebbe pronta a far rinnovare il contratto a Kvaratskhelia. Un contratto nuovo, più ricco e con l’intento di bloccarlo in azzurro.

Si prevede infatti un aumento dell’ingaggio pari al doppio rispetto agli attuali 1,2 milioni e con una nuova scadenza fissata per il 2028.

Presto i vertici si incontreranno con l’entourage del giocatore georgiano per discutere i termini, accettare la proposta e firmare il rinnovo. Questo vuol dire che per il prossimo anno ci sarà un nuovo contratto per il calciatore.