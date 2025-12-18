Napoli, gennaio di fuoco: Conte ha chiesto almeno tre acquisti

Il Napoli ha già in mente come rinforzare la rosa in vista della sessione di gennaio, con il club impegnato a rafforzare la squadra per affrontare al meglio la seconda metà di stagione. Antonio Conte ha già chiesto ben tre rinforzi

Acquisti da fare

La priorità è trovare un vice per il mediano titolare Anguissa, figura ritenuta fondamentale per mantenere equilibrio tattico e intensità anche quando il centrocampista camerunense non potrà scendere in campo. Tra i profili attenzionati c’è il giovane inglese Kobbie Mainoo, in forza al Manchester United, una soluzione che potrebbe arrivare in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Altro profilo nel mirino è un centrocampista di costruzione, un giocatore capace e che possa di dettare i ritmi, dettare il gioco e collegare meglio difesa e attacco. Il nome più seguito in questo ruolo è quello di Lorenzo Pellegrini della Roma, in uscita proprio dalla squadra capitolina. Inoltre, i partenopei stanno pensando ad un esterno d’attacco: per ora i due nomi più importanti sarebbero quelli di Alisson Santos e Eguinaldo, ma attenzione a Riccardo Orsolini per cui ADL potrebbe fare follie.

In uscita, discorso a parte

Sono diversi, invece, i giovani pronti a partire in prestito per accumulare esperienza e continuità in campo. Vergara molto probabilmente si ritroverà ad andare in prestito da qualche parte per fare esperienza, varie le proposte dalla Serie A con anche Lecce, Cagliari e Fiorentina che si sono mosse. Da monitorare attentamente la situazione Lucca, che sembrerebbe rimanere per ora. Ambrosino, invece, probabilmente tornerà in Serie B e la Sampdoria potrebbe essere la pista giusta.