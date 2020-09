Napoli-Genoa a rischio rinvio, previsti forti temporali dalle ore 18

Non arrivano buone notizie per la partita di Serie A tra Napoli e Genoa. Dopo il rischio rinvio dovuto all’emergenza Coronavirus per la positività di due calciatori, Perin e Schone, la partita ora rischia di saltare per un altro motivo.

È l’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania valevole dalle ore 6 di questa mattina fino alle ore 6 di lunedì 28 settembre che potrebbe portare al rinvio della gara.

Proprio alle ore 18, infatti, sarebbe previsto un forte temporale sulla città di Napoli con forti piogge e vento.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale e la partita, per ora, si disputerà regolarmente.

Da questa mattina, infatti, la Campania è sferzata da continui temporali, una situazione che sta portando a numerosi allagamenti e situazioni di pericolo. Vedremo come evolverà la situazione.