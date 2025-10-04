Napoli-Genoa, la probabile formazione di Antonio Conte

Il Napoli è pronto a tornare in campo domenica 5 ottobre alle ore 18 contro il Genoa al Diego Armando Maradona. Dopo il successo in Champions League, Antonio Conte conferma gran parte dell’undici titolare, puntando ancora una volta sul modulo 4-1-4-1, che sta garantendo equilibrio e solidità sia in fase difensiva che offensiva.

A difendere i pali ci sarà Alex Meret, tornato in piena forma e ormai punto fermo della squadra. In difesa, il capitano Giovanni Di Lorenzo guiderà la linea arretrata insieme a Beukema e Juan Jesus, con Leonardo Spinazzola sulla corsia sinistra, pronto a spingere e a garantire copertura.

Davanti alla difesa agirà il regista Stanislav Lobotka, cervello del centrocampo azzurro, chiamato a dare equilibrio tra i reparti. Sulla linea dei quattro trequartisti, spazio a David Neres occuperà la fascia destra facendo rifiatare Politano, mentre Anguissa e McTominay garantiranno fisicità e inserimenti centrali. A completare il reparto offensivo ci sarà Kevin De Bruyne, sempre più leader tecnico e uomo chiave per la costruzione del gioco. In avanti, spazio al danese Rasmus Hojlund.

La formazione del Napoli: (4-1-4-1) – Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.