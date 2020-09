NAPOLI – GENOA: Pandev minaccia, Osimhen scalpita e quel gol di Hamsik che ha cambiato la storia…

Al di là dell’ex- gemellaggio tra tifoserie, il ricordo per i tifosi di Napoli e Genoa va a quello scontro diretto 10 Giugno 2007, in cui lo 0-0 permise ad entrambe l’ultima risalita verso la Serie A.

Per la verità negli ultimi anni il Genoa sta scherzando con il fuoco, ma nei primi tre di Serie A Gasperini (proprio lui) e soci erano riusciti a guadagnarsi l’Europa. I rossoblù erano una sorta di bestia nera per il Napoli, battuto 5 volte consecutive e poi fermato sullo 0-0, fino a quando Hamsik l’11 Dicembre 2010 firmò il gol vittoria a Marassi che iniziò una serie di 14 vittorie in 19 partite, fino allo scorso 8 Luglio. In quell’occasione fu Lozano il match-winner, realizzando il gol dell’1-2, secondo e ultimo suo centro nel 2020.

Anche il match di Domenica alle 15:00 potrebbe essere combattuto. Secondo i pronostici calcio riportati sul sito Wincomparator , la vittoria dei partenopei ha una quota di 1.36, mentre entrambe le squadre a segno può valere 1.88.

Le due squadre arrivano allo scontro diretto a punteggio pieno. Certo, il Crotone è parso tutt’altro che un muro invalicabile a Marassi, permettendo a Pandev, un ex che a Napoli ha lasciato bei ricordi, di segnare il suo 95° gol in Serie A (quarto tra i calciatori in attività dopo Ibrahimovic, Immobile e Quagliarella). Il tecnico Maran può sorridere avendo ritrovato anche Mattia Destro e Marko Pjaca, talento in prestito dalla Juventus che può essere una mina vagante.

Dal canto suo, il Napoli riparte dal secondo tempo del Tardini, quando l’ingresso del nuovo gioiello Osimhen ha spaccato la partita e la difesa del Parma. Un tentativo maldestro di fermare il potente nigeriano ha consentito a Dries Mertens di siglare il suo gol numero 94 in campionato e qualche minuto più tardi un ritrovato Lozano ha sfidato Luigi Sepe, non impeccabile nella circostanza, e punito da capitan Insigne.

L’allenatore del Genoa Maran è abituato alle ottime partenze e a sfruttare al massimo le rose a disposizione. Certo, se riuscisse a recuperare anche Criscito e Sturaro, oltre a Masiello che rientrerà dalla squalifica, avrebbe a disposizione più esperienza e personalità, ma gli acquisti di Perin, Badelj e Zappacosta su tutti rendono il Genoa un avversario da non sottovalutare. L’unico dubbio da sciogliere per il tecnico trentino concerne l’attacco e cioè chi tra Marko Pjaca e Mattia Destro affiancherà Goran Pandev.

Il dubbio di Gennaro Gattuso riguarda Victor Osimhen: con lui in campo si passerebbe al 4-2-3-1, con Mertens alle sue spalle e ai lati Insigne e Politano, quest’ultimo più disponibile di Lozano a inseguire gli avversari. Se il mister deciderà di far entrare il nigeriano a partita in corso, il modulo sarà 4-3-3 e a quel punto la scelta potrebbe ricadere su Lozano a destra e Demme tornerebbe in cabina di regia. Mario Rui e Ospina, invece, sembrano favoriti su Hisaj e Meret.