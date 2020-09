Napoli, gesto poco carino di Milik verso i tifosi: gli chiedono una foto, lui se ne va

In casa Napoli si pensa al futuro. Con l’arrivo di Victor Osimhen e Andrea Petagna la società partenopea non aveva più bisogno di Arek Milik, con il polacco che ha rifiutato di rinnovare il suo contratto con gli azzurri già diversi mesi fa.

Per questo motivo, il giocatore è stato ceduto alla Roma ad una cifra quasi ridicola considerando il suo potenziale e la sua età. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis si è accontentato di 25 mln di euro per evitare di perderlo a costo zero durante la prossima stagione.

Eppure, il comportamento di Milik nei confronti della società e dei tifosi non è stato esemplare. Innanzitutto non bisogna dimenticare che, dei quattro anni con la maglia azzurra, ben due il giocatore è stato ai box per la rottura dei crociati. Durante questo periodo, il bonifico di Aurelio De Laurentiis comunque è arrivato nonostante le zero partite.

Un altro gesto poco carino vi è stato nella giornata di ieri. Mentre il giocatore andava via da Castel Volturno, non ha neanche salutato alcuni tifosi che gli hanno chiesto una foto.

Il giocatore, forse, per vari motivi, non ha ben preso i fischi che gli sono stati indirizzati durante un amichevole estiva.