Napoli, Ghoulam certo dell’addio, Ospina verso il rinnovo: la situazione

Nel mondo del calcio, in parallelo a quanto succede sui rettangoli verdi da gioco, i club sono sempre impegnati 24/24h per quanto riguarda questioni burocratiche e di calciomercato. In casa Napoli ad esempio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta studiando alcune situazioni circa i rinnovi contrattuali.

Molti sono i calciatori azzurri in scadenza contrattuale, o quasi. Nelle ultime ore Il Mattino ha analizzato in particolare le situazioni legate a Faouzi Ghoulam e David Ospina. Per quanto riguarda il primo il destino è ormai segnato.

Il terzino algerino è destinato a lasciare Napoli, con malinconia e qualche rimpianto. Nonostante il recupero fisico dall’ennesimo infortunio infatti, Luciano Spalletti non è convintissimo della tenuta atletica del ragazzo.

Discorso molto diverso va fatto invece per David Ospina. Il portiere colombiano, che da un paio di stagioni ha saldamente guadagnato il ruolo di primo a discapito di Alex Meret, ha il contratto in scadenza nel 2023. La sua volontà però è chiara: chiudere la carriera in quel di Napoli.

Allo stesso tempo la società partenopea rinnoverebbe con piacere il contratto al portiere colombiano. Da risolvere però rimane il caso Meret: nel caso di rinnovo dell’ex Arsenal, il giovane italiano sarà probabilmente ceduto. Bisogna dunque fare una scelta, il tempo stringe.