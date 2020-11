Napoli, Ghoulam ha ritrovato la felicità perduta: segnali di grande recupero

L’ultima stagione della SSC Napoli sicuramente non è stata esaltante. L’arrivo di Rino Gattuso è stato fondamentale per ridare stimoli ad alcuni calciatori che, con la precedente gestione non erano stati presi in considerazione.

Tra questi è possibile citare, ad esempio, Elseid Hysaj, il quale ha ritrovato il posto da titolare con il nuovo allenatore.

Un altro calciatore che sembra aver ritrovato la felicità perduta è Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro, infatti, sta scalando le gerarchie di Rino Gattuso che, adesso, lo impiega con maggiore continuità. E i risultati iniziano a vedersi.

Dopo l’infortunio contro il Manchester City, infatti, il difensore azzurro non è più ritornato ai suoi livelli a causa dei continui acciacchi.

Sicuramente il livello non tornerà più quello di prima, ma l’algerino ce la sta mettendo tutta per ritornare in forma. Già nell’ultima partita di Europa League, nella sua posizione, si è visto qualcosa di interessante.