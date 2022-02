Napoli, Ghoulam resta e Mario Rui parte. Esposito lancia la bomba

Ghoulam ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma potrebbe esser rinnovato. Potrebbe partire Mario Rui

Paolo Esposito ha parlato ai microfoni di Radio 87 Tv, trattando principalmente del mercato del Napoli. Secondo il giornalista Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a rinnovare il contratto di Ghoulam. Il patron partenopei stimerebbe il terzino algerino e sarebbe disposto a rinnovarlo a cifre inferiori rispetto all’attuale contratto.

A lasciare potrebbe essere dunque Mario Rui. Il suo contratto scade nel 2025, ma i dirigenti azzurri sembrerebbero intenzionati a far partire il portoghese già dalla prossima estate. Il calciatore potrebbe essere il primo sacrificato per il rinnovo delle fasce difensive.

Le parole di Paolo Esposito

Nel corso della trasmissione, Esposito ha parlato di cifre e fatto il punto sulla situazione. Per primo si è espresso su Ghoulam, dicendo: “Io non sono così sicuro che Faouzi Ghoulam andrà via, anzi. So che Aurelio De Laurentiis stima tantissimo il terzino algerino e vorrebbe confermarlo rinnovandogli il contratto a cifre naturalmente inferiori a quelle che percepisce attualmente”.

Esposito ha poi parlato di cifre per Ghoulam e del futuro di Mario Rui: “Il Napoli è pronto a offrirgli una cifra vicina al milione e mezzo di euro a stagione. Sono convinto che ci siano ancora i margini per vedere Ghoulam vestire la maglia degli azzurri ancora per diverso tempo. Invece Mario Rui è destinato a lasciare il sodalizio campano al termine della attuane annata calcistica”. Situazione dunque ancora tutta da decifrare, con il Napoli che potrebbe effettuare grossi cambiamenti rispetto a quanto detto negli scorsi mesi.