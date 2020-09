Napoli – Ghoulam, si tratta la rescissione: il terzino vuole il Wolverhampton

Secondo quanto scritto dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli e Faouzi Ghoulam sono in trattativa per rescindere il contratto di quest’ultimo. Dallo stipendio pesante e ormai fuori da tempo dai radar, il terzino algerino è diventato un peso per la società partenopea.

Nonostante il superamento dei vari infortuni, Ghoulam non ha convinto Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, nell’ultima parte di stagione, gli ha preferito prima Mario Rui e poi Hysaj. Da essere uno dei migliori terzini mancini in circolazione in Europa al divenire un fantasma sfortunatissimo il passo è stato purtroppo breve.

Ed allora il Napoli ha deciso di non poter più puntare sulle sue prestazioni, per una questione di affidabilità più che per una ragione tecnico-tattica. Le qualità di Ghoulam non sono infatti mai state messe in discussione, la sua tenuta fisica purtroppo sì.

La stessa condizione fisica precaria ha fatto sì che per il terzino algerino non ci siano molte sirene sul mercato, anzi. Questa situazione ha portato le parti, club e giocatore, a trattare la rescissione contrattuale. Il Napoli così può liberarsi di uno stipendio importante come quello percepito attualmente dal terzino; allo stesso tempo Ghoulam sarà libero di scegliersi una meta per la prossima stagione, divenendo svincolato.

Inoltre, secondo quanto si legge sul quotidiano italiano, Faouzi Ghoulam ha già espresso il suo desiderio di andare a giocare in Premier League. Nello specifico pare ci siano già contatti ben avviati tra il calciatore ed il Wolverhampton.