Napoli, Ghoulam torna per il finale di stagione?

Il Mattino ha fatto sapere che Ghoulam ha ritrovato una buona condizione. L’algerino già sabato sera sarebbe potuto entrare nella sfida contro il Torino dopo un riscaldamento lungo e intenso. Il numero 31 azzurro ha lasciato tutti senza parole, staff e compagni. Gattuso non può che essere contento. I dati raccolti dallo staff su di lui sono più che positivi.

Ghoulam, se torna quello di una volta, può essere davvero devastante, e l’intento è proprio quello: farlo tornare ai massimi livelli. Gattuso infatti gli ha già spiegato che l’intenzione è quella di fargli fare minuti in gare ufficiali. L’algerino può essere quindi l’arma in più per il finale di stagione, anche per dare un po’ di fiato al suo collega di fascia sinistra, la quale ha attualmente come unico “padrone” il portoghese Mario Rui, e Hysaj che viene, a volte, adattato.

A gennaio, era vicino al Napoli lo svizzero Rodriguez del Milan, passato poi al PSV. Alla fine il Napoli e Gattuso hanno desistito dal suo acquisto ed hanno deciso di aspettare Ghoulam. Ora sta all’algerino dimostrare che lo staff azzurro ha fatto bene a prendere questa decisione.