Napoli, Ghoulam va via: Di Lorenzo e Mario Rui blindati

Qualche giorno fa La Gazzetta dello Sport si è espressa in merito alla situazione terzini in casa Napoli. Con Hysaj sempre più vicino all’addio rimangono 4 i terzini su cui fare valutazioni per il prossimo anno: Di Lorenzo, Malcuit, Mario Rui e Ghoulam.

Secondo quanto visto sul campo Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui sono quelli che attualmente occupano i primi posti nelle gerarchie. L’ex Empoli in particolare è considerato ora dalla proprietà un vero e proprio fiore all’occhiello del Napoli, avendo quasi triplicato il proprio valore d’acquisto.

Dall’altra parte invece Mario Rui, impiegato ormai con costanza, sta dimostrando affidabilità ed attaccamento alla maglia. Di certo non un titolarissimo di elevato spessore internazionale, eppure un ottimo giocatore su cui poter contare.

Valutazione a parte va fatta per Malcuit. Il terzino francese infatti è stato messo fuori gioco da un bruttissimo infortunio al crociato che ne ha limitato di molto le prestazioni. Prima dell’indisponibilità però il terzino azzurro aveva fatto vedere buone cose e sarà con ogni probabilità confermato anche per la prossima stagione.

Chi andrà sicuramente via è invece Faouzi Ghoulam. Martoriato dagli infortuni il terzino franco algerino non riesce a rendersi affidabile e continuo da ormai troppo tempo. Il Napoli lo ha aspettato a lungo, scommettendoci anche questa stagione ma senza alcun risultato positivo. Quest’estate però i tempi potrebbero essere maturi per la separazione per alcuni aspetti dolorosa.