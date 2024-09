Napoli, già deciso il primo acquisto di gennaio. Conte pronto a cambiare modulo?

Il mercato estivo si è concluso da qualche giorno ma il DS Giovanni Manna continua a lavorare anche in vista di gennaio. La squadra deve essere ancora completata e il mancato incasso derivante dalla cessione di Victor Osimhen ha fatto ritardare il mercato in entrata che si è sbloccato solo negli ultimi giorni.

La priorità, per il mercato invernale, è quella di rinforzare la corsia destra del campo dove, attualmente, è presente il solo Mazzocchi. L’investimento che il Napoli ha intenzione di mettere a segno è importante e dovrebbe portare ad una spesa compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

DEDIC IL COLPO IN CIMA ALLA LISTA DELLA DIRIGENZA NAPOLETANA PER RINFORZARE LA CORSIA DESTRA DEL CAMPO. ANTONIO CONTE POTREBBE ANCHE CAMBIARE MODULO E RITORNARE ALLA DIFESA A QUATTRO?

Il nome in cima alla lista di Manna, Conte e De Laurentiis è Dedic, terzino del Salisburgo già sondato nelle ultime ore di mercato ma un po’ troppo tardi per portare a conclusione la trattativa con il club tedesco.

Tutto dipenderà, però, dal mister Antonio Conte, il quale potrebbe anche optare per il ritorno alla difesa a quattro con un centrocampo a tre per evitare le problematiche viste in questo inizio di stagione. In quel caso, non sarebbe più necessario effettuare un investimento sul settore destro del campo ma acquistare un altro centrocampista.