Napoli, già deciso il primo addio? Le parole di Conte anticipano che il calciatore non sarà riscattato

Nella conferenza stampa pre-Milan, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha lasciato alcuni spunti importanti anche in ottica futuro, con un occhio al mercato. In particolare, tra le sue parole, è possibile apprendere già il primo addio al termine della stagione: Noah Okafor.

Nonostante le sue qualità, infatti, il calciatore non è ancora in una condizione soddisfacente per il mister: “Anche Okafor ha avuto un problema agli adduttori, è stato fuori due giorni. È un giocatore che bisogna mettere a posto e renderlo in condizione di sopportare determinati carichi”.

“Cosa su cui si sta facendo un po’ fatica. Dobbiamo fare il meglio con i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo calciatori che dopo sette-otto mesi hanno ottime conoscenze tattiche e calcistiche”.

NOAH OKAFOR NON SARA’ RISCATTATO DALLA SSC NAPOLI AL TERMINE DELLA STAGIONE: IL CLUB PARTENOPEO NON VERSERA’ IL RISCATTO DA OLTRE 20 MILIONI DI EURO PER ACQUISTARE L’ATTACCANTE

Dopo due mesi di Napoli, quindi, il calciatore deve ancora essere recuperato. Quasi sicuramente, quindi, il club azzurro non procederà al riscatto da 23 milioni di euro e quindi il suo cartellino, per i cinque mesi di prestito, è costato 2 milioni di euro.