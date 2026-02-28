Le prestazioni di Alisson Santos con la maglia azzurra non sono passate inosservate. L’attaccante ha saputo imporsi con continuità, mostrando qualità tecniche, personalità e margini di crescita che hanno convinto pienamente la dirigenza della SSC Napoli. Il suo impatto sul campo è stato immediato, diventando rapidamente una risorsa importante per il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo sarebbe ormai orientato a riscattare quasi certamente il calciatore al termine della stagione. La cifra fissata per il riscatto è di 16.5 milioni di euro, considerata estremamente vantaggiosa se rapportata alle potenzialità e all’età dell’attaccante.

Un investimento che, alla luce delle sue prestazioni, appare tutt’altro che rischioso. Alisson Santos ha dimostrato di poter fare la differenza, grazie a velocità, capacità di saltare l’uomo e un fiuto del gol che lascia intravedere un futuro da protagonista assoluto nel calcio italiano ed europeo.

Considerando anche i 3.5 milioni di euro già versati per il prestito, l’operazione complessiva si aggirerà intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che, se il rendimento del brasiliano continuerà su questi livelli, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio affare per il Napoli, pronto a blindare uno dei talenti più promettenti del proprio progetto tecnico.