Napoli, già definite tre operazioni per il mercato estivo: investimento da 70 milioni di euro?

Il mercato estivo della SSC Napoli inizia a prendere forma già prima dell’apertura ufficiale della sessione. Il club azzurro, infatti, ha già programmato alcune operazioni importanti che diventeranno definitive entro il 30 giugno 2026, con tre riscatti destinati a incidere in modo significativo sulla strategia della prossima stagione. Secondo quanto filtra dall’ambiente societario, il Napoli è pronto a investire complessivamente circa 70 milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo tre calciatori: Rasmus Hojlund, Alisson Santos ed Eljif Elmas.

Due delle operazioni sono già praticamente definite, come rivelato dal direttore sportivo Giovanni Manna, mentre per la terza il club proverà a ottenere condizioni economiche leggermente più favorevoli. Il riscatto economicamente più rilevante riguarda Rasmus Hojlund. L’attaccante danese verrà acquistato a titolo definitivo per 44 milioni di euro, cifra già stabilita negli accordi precedenti.

Definito anche l’acquisto di Alisson Santos, esterno offensivo brasiliano che sarà riscattato per 16.5 milioni di euro. Il club azzurro considera il giocatore un profilo di grande prospettiva, capace di garantire qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo. L’operazione è già stata sostanzialmente chiusa e rientra nella strategia societaria di investire su talenti giovani ma pronti a crescere rapidamente.

Discorso leggermente diverso, invece, per Eljif Elmas. Il Napoli ha intenzione di trattenerlo a titolo definitivo, ma proverà a negoziare uno sconto sul prezzo del riscatto. L’obiettivo della dirigenza è chiudere l’operazione per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, riducendo così l’impatto complessivo dell’investimento.