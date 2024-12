Napoli, già individuato il primo acquisto per gennaio: Spinazzola verso l’addio?

Leonardo Spinazzola sembrava essere arrivato a Napoli con grandi aspettative, invece si ritrova ad essere una riserva dopo quasi metà della stagione. Nessuno pensava che Oliveira potesse ritrovarsi a panchinare Leonardo Spinazzola, che si pensava potesse ritrovarsi ad avere una titolarità quasi inamovibile.

Invece, dopo una stagione totalmente anonima dello scorso anno, il terzino sinistro sta offrendo quella che potrebbe diventare la sua migliore stagione a livello individuale da quando è in Europa.

CRISTIANO BIRAGHI COME SOSTITUTO DI LEONARDO SPINAZZOLA ALLA SSC NAPOLI: IL CALCIATORE E’ IN USCITA DALLA FIORENTINA E L’AFFONDO POTREBBE ESSERCI GIA’ IL PROSSIMO GENNAIO

Il sostituto di Spinazzola potrebbe arrivare dalla Fiorentina. A rivelare l’indiscrezione di mercato l’esperto Gianluca Di Marzio, il quale, sul proprio sito web, riporta: “Al suo posto i campani avrebbero individuato come soluzione di esperienza Cristiano Biraghi, che proprio oggi non è stato convocato da Palladino per scelta tecnica ed è sempre più ai margini del progetto della Fiorentina”.

“Il capitano viola andrà sicuramente via a gennaio e a quel punto se il Napoli dovesse trovare una soluzione per Spinazzola potrebbe fiondarsi su di lui. Il calciatore, a Napoli, ritroverebbe Antonio Conte che lo ha avuto all’Inter. In quel frangente, il classe 1992 arrivò in nerazzurro nell’estate del 2019 nello scambio con Dalbert”. Il calciatore ha il contratto il scadenza il prossimo giugno e il Napoli potrebbe versare solo un piccolo riconoscimento economico al club toscano per acquistarlo con sei mesi d’anticipo.