Napoli, già individuato il sostituto di Lucca in caso di partenza a gennaio

Per la sessione invernale di calciomercato, l’obiettivo principale del Napoli sarà quello di aggiungere un centrocampista per sopperire agli infortuni di Gilmour, Anguissa e De Bruyne (sperando che Lobotka rientri il prima possibile). Oltre a queste valutazioni, c’è anche da considerare la delicata situazione di Lorenzo Lucca, arrivato in estate con grandi aspettative ma ora al centro di una riflessione interna visti i suoi risultati altalenanti.

Secondo quanto evidenziato nell’editoriale di Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine.com, la posizione del centravanti ex Udinese è tutt’altro che definita: l’imminente ritorno di Romelu Lukaku e la titolarità di Rasmus Hojlund rischiano infatti di comprimere ulteriormente lo spazio a disposizione di Lucca, già reduce da settimane di utilizzo ridotto seppur rinfrancate dal goal in Coppa Italia al Cagliari. Proprio la prospettiva di diventare la terza scelta, potrebbe spingerlo a chiedere maggiore chiarezza sul suo ruolo o, eventualmente, a valutare una nuova sistemazione.

La realtà dei fatti, però, è molto più complessa. Lucca è attualmente in prestito, e un’eventuale cessione a gennaio imporrebbe al Napoli di saldare i 26 milioni previsti per il riscatto o quantomeno di rinegoziarne la formula con l’Udinese. Un’operazione a dir poco complicata, soprattutto in una sessione tradizionalmente povera di grandi investitori e in cui, come ricorda Cammaroto, “è la fiera dei saldi”.

Un compratore disposto a coprire un investimento di questa portata non è facile da trovare a metà stagione. E anche nell’ipotesi – ad oggi remota – di un’uscita di Lucca, il Napoli ha già individuato il profilo di Andrea Pinamonti come prima alternativa, sebbene anche questa pista non appaia del tutto semplice.

Considerata la complessità dell’operazione, la scarsa dinamicità del mercato di gennaio e l’investimento che il Napoli dovrebbe comunque gestire, la partenza di Lucca a metà stagione appare altamente improbabile. Molto più verosimile che l’attaccante resti in rosa, accettando il ruolo di terza scelta alle spalle di Lukaku e Hojlund, specialmente nel caso in cui il club decida di proseguire con un modulo a punta unica.