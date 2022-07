Napoli: già scelto il sostituto se salta Kim

La trattativa del Napoli per Kim è ancora in corso e la società e l’entourage del calciatore sembrano non aver ancora trovato l’accordo giusto.

La trattativa è in corso da diverse settimane ma la firma definitiva slitta ancora, in base a quanto dichiarato da La Gazzetta dello Sport il problema sarebbe di natura tecnica in quanto c’è ancora da rivedere qualche dettaglio e “ogni nuova versione del testo va in Corea del Sud, dove risiedono gli storici agenti del difensore, ma anche in Portogallo da altri procuratori“.

Le ultime indiscrezioni vengono rivelate dal giornalista Valter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto dichiarato se il Napoli non riuscisse a chiudere per Kim avrebbe già individuato il sostituto in Milenkovic della Fiorentina.

Quindi la situazione dal punto di vista tecnico si è rivelata più complessa di quanto previsto e se dovessero esserci degli intoppi il Napoli potrebbe procedere con il sostituto.