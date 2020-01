Napoli, già trovato il sostituto di Amrabat nel caso in cui saltasse il suo acquisto

Aurelio De Laurentiis non aveva mai osato così tanto durante il mercato di riparazione. Con i vari acquisti, infatti, il numero uno azzurro ha già speso cifre importanti che porteranno sicuramente ad una grande cessione nel prossimo mercato estivo. L’intenzione della società, infatti, è quella di fare una rivoluzione.

Molti saranno i calciatori che diranno addio durante il mercato di giugno e per questo Aurelio De Laurentiis si sta già cautelando acquisto i loro sostituti. Politano prenderà sicuramente il posto di Callejon, Demme il posto di Allan, Lobotka di Fabian Ruiz e Rrahmani, forse di Kalidou Koulibaly.

E, non è finita qui. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la società partenopea starebbe chiudendo altre trattative con il Verona, trattative che prevedono il trasferimento in azzurro di Kumbulla ed Amrabat.

Con quest’ultimo, però, la trattativa sembra essere un po’ complicata con il calciatore che avrebbe delle perplessità a trasferirsi in una squadra con un centrocampo già forte.

Per questo il Napoli starebbe già pensando ad un’alternativa e l’avrebbe individuata in Nandez del Cagliari. Con la società sarda, infatti, i rapporti sono ottimi dopo i vari affari chiusi negli ultimi anni e il giocatore avrebbe già detto sì ad un trasferimento in azzurro. Nel caso in cui saltasse Amrabat, quindi, il Napoli si fionderebbe sul centrocampista del Cagliari il quale sarebbe ai ferri corti con la sua attuale società. Nonostante i problemi, però, il Cagliari avrebbe chiesto 40 milioni per cedere il suo fuoriclasse, una cifra considerata un po’ alta da parte del Napoli ma comunque disposto a trattare. Anche con Nandez il Napoli è disposto a farlo rimanere a Cagliari per altri sei mesi.