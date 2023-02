Napoli, Giacomo Raspadori salta la Champions: le sue condizioni fisiche

Il Corriere dello Sport ha analizzato le condizioni fisiche di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, il quale sicuramente salterà la Champions League. Ecco dunque l’analisi del quotidiano sportivo.

Le condizioni fisiche di Raspadori

“Giornata di un infortunio che, sebbene il Napoli non abbia ancora comunicato l’entità del problema in attesa della trafila delle analisi, lo costringerà tanto per cominciare a disertare il ritorno a Sassuolo e poi quello in Champions a Francoforte“ scrive il quotidiano.

“Non resta che attendere gli esami. La speranza, ovviamente, è che la questione possa risolversi nel minor tempo possibile, anche perché la stagione è ormai entrata nel vivo tra lo sprint-scudetto e il ritorno della grande Europa: dopo un po’ di partite affrontate con la stessa formazione, Spalletti sarà obbligato a ricorrere al turnover e ai cambi e l’assenza di Raspadori in questo senso peserà un bel po’.

Jack, tra l’altro, finora è stato tra i grandi protagonisti delle notti di Champions: 4 gol e 2 assist in 5 partite. Non resta che puntare il ritorno con fiducia: il calendario dice 15 marzo. Forza e coraggio” conclude.

Si teme una distrazione muscolare

A fare ancor più chiarezza il Corriere del Mezzogiorno: “Si teme una distrazione muscolare che potrebbe determinare tre-quattro settimane di stop, rimandando il suo rientro in campo a metà marzo. Finora sono solo pensieri, poi gli accertamenti stabiliranno il verdetto e Raspadori inizierà il percorso necessario per il recupero. È comunque molto complicato che possa recuperare per la partita di venerdì, Sassuolo-Napoli così ha perso due possibili protagonisti della gara cresciuti insieme negli ultimi anni: da una parte Berardi, che si è fermato domenica durante la sfida contro l’Udinese, e Raspadori”.