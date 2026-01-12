Napoli, Giacomo Raspadori vuole tornare. Ciro Venerato: “Il club è prepotentemente sull’attaccante”

Il Napoli valuta con grande attenzione il possibile ritorno di Giacomo Raspadori, oggi all’Atletico Madrid, a soli sei mesi dal suo addio. Un’operazione che avrebbe del clamoroso, ma che nasce da esigenze tecniche precise e dalla volontà del club di aggiungere qualità e imprevedibilità al reparto offensivo. L’attaccante conosce già ambiente, pressioni e ambizioni della piazza.

Il valore del cartellino è fissato attorno ai 30 milioni di euro, cifra che rende complessa una trattativa immediata a titolo definitivo. Per questo il Napoli sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto a giugno, formula che permetterebbe di rinviare l’investimento e valutare il rendimento del giocatore. I contatti con l’Atletico Madrid sono continui e mirati a trovare l’incastro giusto.

Dal punto di vista tattico, Raspadori rappresenterebbe una risorsa preziosa per la rotazione offensiva, capace di agire sia da seconda punta sia da falso nove. Il suo possibile ritorno a Napoli accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi, convinti che possa dare un contributo immediato. Da parte del calciatore vi è la ferma volontà di ritornare, preferendo il club azzurro alla Roma.

Ai microfoni RAI, il giornalista Ciro Venerato ha dichiarato: “Il Napoli punterà a fare due rinforzi entro il 2 febbraio: un esterno offensivo e una prima punta. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’addio di Lucca: c’è l’accordo col Benfica, con Mourinho e con Rui Costa. Si attende sì di Lucca ma dovremmo esserci, anche se su di lui c’era pure il Nottingham Forest. Il Napoli è prepotentemente su Raspadori, così come l’Atalanta“.