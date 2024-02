Napoli, Giampaolo per sostituire Mazzarri: possibile ribaltone nelle prossime ore

Walter Mazzarri potrebbe presto non essere più l’allenatore della SSC Napoli. Il mister azzurro è infatti a rischio e la dirigenza partenopea avrebbe individuato in Marco Giampaolo come possibile sostituto fino al termine della stagione.

A parlare della situazione in casa Napoli di ha pensato l’inviato DAZN dal Maradona, il quale ha svelato come Aurelio De Laurentiis non prenderà decisioni immediate, ma il possibile ribaltone potrebbe esserci già domani.

“Da quello che emerge immediatamente dopo la fine della partita il Napoli non ha intenzione di prendere decisioni immediate e sostituire Walter Mazzarri alla guida della squadra considerando anche la sfida ravvicinata di Champions contro il Barcellona”.

GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI, POSSIBILE RIBALTONE DI WALTER MAZZARRI IN PANCHINA

“È chiaro che la prestazione e anche i fischi finali faranno riflettere il presidente De Laurentiis, ma non sono attesa decisione immediate entro sera. Di contro la risposta della squadra a fine partita potrebbe giocare a favore di Mazzarri. Ma non si esclude un ribaltone per domani, circola il nome di Giampaolo”, conclude l’inviato di DAZN.