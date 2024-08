Napoli, Gianluca Gaetano va via: prestito annuale ed obbligo di riscatto per 10 milioni di euro

La SSC Napoli si appresta a salutare, per sempre, Gianluca Gaetano. Il centrocampista ex Primavera azzurra è pronto a trasferirsi al Parma con un prestito con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione per una cifra di circa 10 milioni di euro.

A rivelarlo è il giornalista Marco Giordano, il quale, intervenuto sulla nuova radio ufficiale del club azzurro, Radio CrC, ha rivelato: “Prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione da circa 10 milioni di euro. Abbiamo avuto dei riscontri interpellando diverse parti in causa. Incrociando le informazioni in nostro possesso, possiamo dirvi che l’affare è vicino alla conclusione, ma non è ancora fatta”.

“Il Napoli, appunto, vuole un obbligo di riscatto a circa 10 milioni ed attende una risposta. L’operazione potrebbe essere portata a termine nelle prossime ore”, ha aggiunto il giornalista Giordano.

La trattativa potrebbe quindi avere una svolta decisiva in queste ore, con il Napoli che andrà ad incassare una somma di circa 10 milioni di euro. Il prestito, annuale, garantirà comunque al club azzurro di incassare l’intera somma al termine della prossima stagione per via dell’obbligo di riscatto.