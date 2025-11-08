Napoli, Gianluca Scamacca ritorna nel mirino degli azzurri per la prossima estate?

sabato, Novembre 8, 2025
Moreno Zannone
Coppa Italia, fonte Flickr

Il Napoli guarda già alla prossima estate e inizia a valutare le possibili mosse sul mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Antonio Conte, infatti, si aspetta risposte da Lorenzo Lucca, che finora non è riuscito a imporsi come alternativa di peso. Se l’ex Udinese non riuscirà a prendersi il suo spazio da qui a fine stagione, il club potrebbe decidere di intervenire nuovamente per rafforzare l’attacco.

Con il possibile addio di Lukaku, il cui futuro resta in bilico, e la sola presenza di Hojlund come riferimento avanzato, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Conte desidera una punta fisica ma tecnica, capace di garantire gol e personalità in area di rigore, caratteristiche che attualmente mancano alla rosa.

Un nome che intriga particolarmente l’allenatore salentino è Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, reduce da un lungo stop, sta lentamente ritrovando la miglior condizione e il suo profilo convince per esperienza, potenza e adattabilità al gioco di Conte. Il club bergamasco, dal canto suo, sarebbe disposto a lasciarlo partire in estate per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, aprendo così uno scenario interessante per gli azzurri.

Molto dipenderà dalle prossime settimane: se Lucca non riuscirà a invertire la rotta, Scamacca potrebbe diventare uno dei principali obiettivi del Napoli 2025, pronto a ridisegnare il proprio attacco in vista di un nuovo ciclo vincente.

