Napoli – Gila: gli azzurri intensificano il pressing, ma la Lazio fa muro

Il Napoli ha un’obiettivo per questa sessione di mercato: Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio rappresenta il profilo identificato dagli azzurri per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione ed è per questo che la dirigenza continua a lavorare per trovare la formula gusta per convincere i biancocelesti alla cessione. Al momento, però, la trattativa sembra in stallo.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe trovato un’intesa di massima con il difensore classe 2000, affascinato dalla possibilità di giocare in Champions League. Gila, infatti, vedrebbe di buon occhio il trasferimento all’ombra del Vesuvio e sarebbe pronto al passo successivo dopo le ottime stagioni con la maglia della Lazio.

L’ostacolo principale resta il club capitolino. La società continua a considerare Gila un elemento centrare del progetto e non ha aperto alla cessione fissando il cartellino alla cifra di 27 milioni di euro.

Il Napoli non ha intenzione di rinunciare perché Gila è considerato il profilo ideale per età, caratteristiche e margini di crescita: rapido, affidabile nell’uno contro uno ed abituato ai ritmi della Serie A.

Le prossime settimane saranno decisive e non è da escludere che la volontà del calciatore possa diventare un fattore importante nell’evoluzione dell’affare.