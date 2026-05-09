Napoli, Gila il primo acquisto del mercato estivo? Valutazione da 35 milioni di euro

Il Napoli guarda già al futuro e avrebbe individuato in Mario Gila uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo della Lazio, reduce da una crescita costante in Serie A, sarebbe finito in cima alla lista dei desideri della dirigenza azzurra, pronta a muoversi con decisione per assicurarsi un innesto di qualità e prospettiva.

Il nome di Gila piace per caratteristiche tecniche e margini di miglioramento. Difensore moderno, abile nell’impostazione e solido nell’uno contro uno, il classe 2000 ha convinto gli osservatori del Napoli grazie alle sue prestazioni in biancoceleste. La sua capacità di adattarsi a diversi sistemi difensivi lo renderebbe un profilo ideale per il progetto tecnico del club partenopeo.

L’interesse del Napoli sarebbe concreto e potrebbe presto trasformarsi in una vera trattativa. Secondo le indiscrezioni, la società campana starebbe valutando un investimento importante, vicino ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la Lazio a sedersi al tavolo delle negoziazioni.

Per il Napoli, Gila rappresenterebbe un investimento strategico in vista dell’estate, soprattutto in un reparto destinato a possibili cambiamenti. La dirigenza vuole farsi trovare pronta e l’idea sarebbe quella di chiudere in anticipo il primo grande colpo del mercato estivo, evitando aste o inserimenti di altri club europei.