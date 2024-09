Napoli, Gilmour sorprende Antonio Conte

Antonio Conte, così come un po’ tutti all’interno del movimento Napoli, sembrerebbe essere stupito da Billy Gilmour che adesso porta con sé grandi aspettative

Ancora presto per dirlo, ma in tanti ne sono sicuri: Billy Gilmour sembra essere un calciatore incredibile secondo gli addetti ai lavori del mondo Napoli. Il giocatore ex Brighton e Chelsea ha sorpreso tutti, con Antonio Conte che sarebbe rimasto stupito dalle sue capacità.

Ora tutti si aspettano grandi cose da lui, con il centrocampista scozzese pronto a diventare uno dei perni del Napoli. Prematuro? Forse, però l’entusiasmo è alle stelle per lui nel capoluogo campano.

Valter De Maggio parla della situazione

Ad incorniciare una situazione che sembrerebbe rosea il giornalista Valter De Maggio, che ha parlato così nel corso di Radio Goal, trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi sono arrivati degli spifferi direttamente da Castel Volturno. Un po’ tutti abbiamo avuto modo di apprezzare le qualità di Scott McTominay, ma mi dicono che Antonio Conte e il suoi calciatori siano rimasti letteralmente impressionati da Billy Gilmour, lo ritengono tutti molto forte e sono certi che farà bene”.

Il calciatore scozzese potrebbe debuttare dal primo minuto già nel prossimo impegno del Napoli, che si vedrà contro il Palermo in un incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Match che potrebbe dare indicazioni ad Antonio Conte su come usare il centrocampista scuola Chelsea, che ora incuriosisce e non poco l’intera tifoseria partenopea che non vede l’ora di vederlo all’opera. Al Brighton già lo rimpiangono, con Conte che vuole vederlo esprimere al meglio.