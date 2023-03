Napoli, giocatori dell’Atalanta riempiti d’insulti: risparmiati solo due calciatori

Non è stata una bella accoglienza quella dei tifosi napoletani per i calciatori dell’Atalanta, i quali sono stati riempiti di insulti durante il loro arrivo in Campania per la sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Solo due calciatori sono stati risparmiati da parte dei tifosi partenopei, l’ex Duvan Zapata e l’altro centravanti della squadra bergamasca, Rasmus Højlund. Per questi due calciatori, infatti, ci sono stati addirittura degli applausi da parte della piazza napoletana. Per Zapata nessuna sorpresa. L’ex azzurro è sempre stato apprezzato dai tifosi nonostante ora giochi in una rivale.

Per Højlund, invece, c’entra sicuramente il mercato. Il giovane attaccante dell’Atalanta è infatti finito da diverse settimane nel mirino di Cristiano Giuntoli, il quale ha visto nel danese le qualità per diventare un futuro giocatore del Napoli. Anche i tifosi napoletani riconoscono le qualità dell’attaccante. Non a caso, alcuni gli hanno chiesto di venire in Campania per diventare ancora più forte.