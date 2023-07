Napoli, Giordano annuncia: “Zielinski pronto ad accettare l’Al-Ahli: guadagnerà 12 milioni di euro”

Il Napoli, dopo ben otto anni, rischia di perdere anche l’ultima bandiera: Piotr Zielinski. Il calciatore polacco, come riportato dall’esperto di mercato di calciomercato.it, Marco Giordano, avrebbe accettato l’offerta con ingaggio mostre arrivata dall’Arabia: “L’Al-Ahli ha presentato un’offerta al Napoli per il cartellino del polacco: si discute ancora sulla cifra, si potrebbe chiudere attorno ai 25 milioni. Il centrocampista, ad oggi, sembra pronto ad accettare il triennale da 12 milioni a stagione“.

Per il calciatore, quindi, un ingaggio da 36 milioni di euro complessivi, una cifra importante per Zielinski che attualmente ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con la SSC Napoli. La decisione sarebbe arrivata dopo le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale aveva avvertito i calciatori in scadenza di contratto di prendere rapidamente una decisione rischiando, altrimenti, un anno di tribuna.