Napoli, giorno di stop dopo la vittoria con il Liverpool? “No” la risposta di Spalletti

I tifosi del Napoli stanno ancora festeggiando la vittoria contro il Liverpool di Jurgen Klopp 4-1 allo stadio Diego Maradona. Nonostante ciò, bisogna guardare avanti perché domani arriverà lo Spezia e la squadra deve dare il massimo.

Giorno di stop? No, la replica di Spalletti

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato un retroscena molto particolare e importante sulla squadra. I giocatori hanno chiesto una giornata di stop dopo la partita contro il Liverpool per riprendere le forze in vista del campionato.

Tuttavia, il tecnico Luciano Spalletti ha declinato la richiesta chiedendo ai suoi ragazzi di fare un ulteriore sforzo proprio in vista della partita di domani.

Il match di domani inizierà alle ore 15, non sono ammessi errori e questo Spalletti lo sa. Proprio per questo, il tecnico ha dovuto chiedere questo sacrificio alla squadra: non c’è tempo per riposare.