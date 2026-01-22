giovedì, Gennaio 22, 2026
Napoli, svolta sul mercato: offerta a Giovane

Di Francesca Panico
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha sorpreso tutti con la sua recente decisone. Il mercato di Gennaio della squadra partenopea ha preso una svolta completamente inaspettata.

Il team di ADL, stando a quanto si legge sul giornale “Il Mattino”,  ha fatto un’ offerta a Giovane Santana Do Nascimento. L’attaccante, meglio conosciuto come Giovane, attualmente indossa la maglia del Verona. La situazione, però, potrebbe cambiare da un momento ad un altro.

La squadra di Antonio Conte non è l’unica ad essersi fatta avanti. Tra gli avversari in corsa per il brasiliano, c’è anche la Lazio.

Le parole del quotidiano:” L’idea di portarlo subito a Napoli c’è, ma i limiti del mercato a saldo zero impongono il solito principio di creare lo spazio necessario a inserire un nuovo arrivo.

Il Verona ha intenzione di cederlo per una ventina di milioni, la concorrenza non manca e dunque bisogna innanzitutto vendere.”

