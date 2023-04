Napoli, Giovanni Di Lorenzo vuole legarsi a vita: che differenza rispetto all’ex capitano

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha costruito una squadra eccezionale. Gli azzurri si avviano alla vittoria dello Scudetto e i calciatori sono sempre più fedeli al club azzurro. Dopo l’addio di alcuni senatori, tra cui Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian, lo spogliatoio è più unito che mai.

In particolare, alcuni calciatori, tra cui Lorenzo Insigne, sono andati via per un mancato accordo sulle cifre del nuovo contratto. Aurelio De Laurentiis, infatti, aveva proposto all’ex capitano un contratto al ribasso che però fu rifiutato dall’attaccante di Frattamaggiore.

Oggi, il nuovo capitano è Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro ha già espresso la sua volontà di restare a Napoli e legarsi a vita al club partenopeo. Al giocatore, infatti, non interessano le varie voci provenienti da Madrid o dalla Premier, e preferisce legarsi a vita alla squadra azzurra.

Queste le dichiarazioni del suo agente: “Di Lorenzo ha espresso il desiderio di restare al Napoli e se il club lo vorrà saremo felici di restare. È grato e vorrebbe giocare per tutta la durata della sua carriera qui, ma per fare queste cose bisogna essere predisposti in due. Le valutazioni verranno fatte con serenità al termine del campionato“.