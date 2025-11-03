lunedì, Novembre 3, 2025
Napoli, risvolti nel mercato:”Contatti avviati”

Francesca Panico
Di Francesca Panico
Fonte Flickr

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, nonostante il campionato sia in corso, è alla ricerca di nuovi giocatori da inserire nella rosa di Antonio Conte.

Stando a quanto rivelato da “Sportitalia”, tra i vari nomi discussi al tavolo del team partenopeo ci sarebbe quello di un assistito di Vincenzo Raiola.

L’agente di successo è il cugino del compianto Mino. Proprio da lui, ha ereditato una serie di calciatori impegnati nel panorama europeo.

Tra questi, c’è Riyad Idrissi. Il terzino mancino, classe 2005, è nato a Sadali ed è in possesso della cittadinanza marocchina e di quella italiana. È stato il suo piede a far breccia nel Napoli.

Attualmente gioca nel Cagliari under 21, con mister Silvio Baldini. La scadenza del suo contratto è prevista per il 30 Giugno 2030. Tale termine molto lungo rende al momento tranquillo il team sardo, che è stato raggiunto da molte proposte. Manna non ha perso tempo e ha già avviato i contatti, ma la concorrenza gli darà filo da torcere.

Francesca Panico
Francesca Panico
