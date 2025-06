Napoli, giugno regala quattro nuovi calciatori: perché ADL ha già speso 170 milioni dei 300 promessi a Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’aveva promesso e sta accontentando Antonio Conte. Dopo aver perfezionato le trattative per il trasferimento in azzurro di Marianucci, De Bruyne e Musah, sarebbe stato raggiunto l’accordo anche per l’acquisto di Miguel Gutierrez del Girona.

“Il Napoli ha bloccato Gutierrez del Girona! C’è l’accordo con il calciatore per un contratto di cinque anni. Gli azzurri nei prossimi giorni con il direttore sportivo Giovanni Manna andranno all’affondo per perfezionare l’acquisto del fortissimo giocatore”, ha dichiarato Valter De Maggio, il direttore di radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Gol.

NAPOLI SCATENATO, A GIUGNO GIA’ SPESI 170 MILIONI DI EURO LORDI TRA COSTO DEL CARTELLINO ED INGAGGIO DEL CALCIATORE

Fino a questo momento, dei 300 milioni di euro tra cartellino ed ingaggio promessi da ADL, sono stati già spesi nel seguente modo: 15 milioni per Marianucci (10 per il cartellino e 5 per l’ingaggio di cinque anni), 28 milioni per De Bruyne (bonus alla firma di 10 milioni e ingaggio di tre anni per un complessivo di 18 milioni, circa 35 milioni per Musah e probabilmente oltre 45 milioni per Gutierrez.

Si tratta, in questo caso, di cifre nette. Bisogna ora capire se ADL facesse riferimento al lordo, perché in quel caso sarà necessario aggiungere almeno un ulteriore 40% arrivando quindi a oltre 170 di euro lordi.