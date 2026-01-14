mercoledì, Gennaio 14, 2026
Napoli, non perde tempo: le trattative in vista di Giugno

Francesca Panico
Di Francesca Panico
Fonte Flickr

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è noto per guardare al lungo termine. Il club partenopeo, infatti, non è solo impegnato nelle trattative per gli  acquisti imminenti; ma anche per quelli estivi.

Secondo “Sky Sport”, tra i nomi al tavolo c’è quello di Moris Valincic. 

Aurelio De Laurentiis non sta perdendo tempo. Dopo, infatti, aver trovato l’accordo con Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton; il mirino è caduto su Moris, difensore della Dinamo Zagabria.

Non si tratta di un interessamento passeggero. Anzi, il team napoletano sta facendo di tutto per cercare di concludere l’affare, in vista dell’estate.

Nella corsa per il calciatore croato, tuttavia, il Napoli non è solo. Anche la Roma si è fatta avanti. Fino a poco tempo fa, anche l’Inter si era mostrato propenso a procedere all’acquisto del ventitreenne.

