Napoli, Giuntoli a caccia di parametri zero: spunta anche Mazraoui

Gennaio si avvicina e con esso anche la sessione invernale di calciomercato. La storia calcistica del Napoli insegna che il club partenopeo non è solito imbastire molte trattative nel mercato di riparazione, eppure qualche occasione quest’anno potrebbe essere sfruttata.

Su tutti vi sono due piste economiche molto calde. Cristiano Giuntoli infatti da qualche tempo ha posato gli occhi su due parametri zero: Reinildo Mandava e Noussair Mazraoui. Del primo si è già parlato molto come possibile rinforzo sulla fascia sinistra della difesa.

Il secondo invece è un nome nuovo. Si tratta di un terzino destro dell’Ajax prossimo alla scadenza contrattuale, e che quindi potrebbe essere acquistato a parametro zero già a gennaio.

Mazraoui potrebbe così arrivare a Napoli come vice Di Lorenzo. Sulla fascia destra infatti Malcuit continua a non convincere, sia qualitativamente che atleticamente. Il terzino olandese inoltre ha dalla sua anche la giovanissima età, avendo appena 22 anni.

L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di approfittare della situazione contrattuale dei due calciatori per portarli a Napoli già a gennaio. Se ciò però non dovesse accadere, Luciano Spalletti accoglierebbe volentieri i due eventuali rinforzi anche per la prossima stagione. Insomma, il Napoli continua a lavorare sul mercato a fari spenti, soprattutto per sistemare le fasce della difesa.