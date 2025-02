Napoli, Giuntoli aveva messo Neres nel mirino per anni: l’ha sempre considerato un fuoriclasse

Cristiano Giuntoli è stato un grande protagonista del mercato del Napoli. L’ex Direttore Sportivo, infatti, ha messo a segno diversi colpi, ad esempio Kim e Kvaratskhelia che tanto hanno fatto bene con il club. Tuttavia, la sua esperienza in bianconero non sembra essere iniziata nel verso giusto, con molte sue decisioni che si sono rivelate, per il momento, sbagliate.

Eppure, molti dei calciatori che il Napoli o la Juventus ha poi acquistato, sono stati seguiti per mesi da Giuntoli quando era ancora sotto contratto con il club partenopeo. Tra i vari Teun Koopmeiners, Jesper Lindstrom e non ultimo David Neres. Proprio quest’ultimo il DS bianconero voleva portarlo prima a Napoli e poi alla Juventus.

Per varie circostanze, però, Giuntoli non è mai riuscito a concludere l’affare che poi ha portato il calciatore a vestire la maglia della SSC Napoli. L’ex azzurro ha sempre considerato il brasiliano un fuoriclasse e, quando pochi erano convinti delle qualità di Neres, Giuntoli aveva già capito il grande acquisto fatto da Manna per Conte.

DAVID NERES E’ STATO ANNI NEL MIRINO DI CRISTIANO GIUNTOLI: IL DIRIGENTE BIANCONERO HA PROVATO AD ACQUISTARLO SIA QUANDO ERA IN AZZURRO SIA CON IL CLUB BIANCONERO

Alla fine Neres si è accasato al Napoli e ad oggi è diventato a tutti gli effetti il titolarissimo di Antonio Conte, scavalcando anche un calciatore di livello come Kvara che poi alla fine ha deciso di lasciare la città partenopea.