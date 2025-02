Napoli, Giuntoli avrebbe scelto un altro allenatore come successore di Luciano Spalletti: il nome

La scorsa stagione, Cristiano Giuntoli ha deciso di lasciare Napoli per la Juventus. Il dirigente, prima di andare via, aveva dato dei consigli ad Aurelio De Laurentiis e, probabilmente, anche sul nuovo allenatore che non sarebbe stato Rudi Garcia e nemmeno Antonio Conte.

Ma se Giuntoli fosse rimasto a Napoli, probabilmente non sarebbe andata così. Il tecnico prescelto sarebbe stato un altro. L’ex dirigente della SSC Napoli ed ora alla Juventus, infatti, aveva scelto Vincenzo Italiano come successore di Luciano Spalletti, un allenatore, quello della Fiorentina, che si sarebbe spostato alla perfezione con la squadra a disposizione.

L’addio di Giuntoli e le rivoluzioni estive, però, hanno fatto propendere per un’altra scelta. Vincenzo Italiano, inoltre, aveva dato la sua parola alla Fiorentina e per questo ha deciso di non lasciare la Toscana.